Том Хендерсон: Assassin's Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля | The GEEK
Том Хендерсон: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля

Официальный анонс ремейка ожидается на следующей неделе.
Редакция The GEEK сегодня в 22:36
Том Хендерсон: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля

Ремейк Assassin’s Creed: Black Flag с подзаголовком Resynced выйдет 9 июля 2026 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

По его словам, Ubisoft планировала представить игру 16 апреля, однако отложила анонс до следующей недели. Хендерсон отметил, что некоторым журналистам и блогерам провели закрытую получасовую презентацию игры.

«Мы не будем раскрывать все секреты игры, но можем сказать, что она была полностью переработана, получила множество нового контента и обновлений, и, честно говоря, выглядит потрясающе»,

— Том Хендерсон в статье для Insider Gaming.

