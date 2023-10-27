Регулятор раскрыл дизайн и характеристики флагмана realme GT5 Pro

Флагман realme GT5 Pro прошёл регистрацию в регуляторе TENAA раскрыв свой дизайн и основные технические характеристики.

Согласно базе регулятора, смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и разрешением 2780 х 1264 точек, подэкранный сканер отпечатка пальца, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, оперативную память в вариантах 8, 12 и 16 Гб, объём хранилища: 128, 256, 512 и 1024 Гб. Фронтальная камера оснащена сенсором на 32-мегапикселя, а основной блок тремя датчиками на 50+50+8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5260 мАч (два по 2630 мАч). Габариты устройства: 161,6 х 75,1 х 9,2 мм, масса — 220 г.

Дизайн realme GT5 Pro и вышеперечисленные характеристики ранее описал авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Более того, он заявил, что смартфон оснастят огромной испарительной камерой для охлаждения чипа, отметив, что жидкостная система охлаждения получит площадь для рассеивания тепла 10 000 мм², что больше, чем у флагмана OnePlus Ace 2 Pro (9140 мм²).

Когда состоится презентация realme GT5 Pro, пока неизвестно.