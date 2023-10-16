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Опубликованы характеристики флагмана realme GT5 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями грядущего флагмана realme GT5 Pro.

По словам информатора, смартфон предложит имиджевый дизайн, его средняя часть будет изготовлена из металла, а задняя спинка с текстурой под кожу. Основной блок камер получит форму шайбы большого размера, размещённую по центру задней панели.

Что касается технических характеристик, realme GT5 Pro оснастят изогнутым 2K-дисплеем от BOE. За вычислительные возможности будет отвечать флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3 с огромной испарительной камерой для охлаждения чипа, отмечается, что жидкостная система охлаждения получит площадь для рассеивания тепла 10 000 мм², что больше, чем у флагмана OnePlus Ace 2 Pro (9140 мм²).

realme GT5

Основной модуль камер оснастят главным сенсором на 50 Мп Sony IMX966 размером 1/1,4 дюйма и поддержкой оптической стабилизации. Кроме этого, флагман предложит датчик на 64 Мп OmniVision OV64B с 3-кратным зумом и поддержкой OIS, что сделает смартфон первым устройством компании с перископным телеобъективов.

За автономность девайса будет отвечать ёмкий аккумулятор ёмкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощность 100 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Когда состоится презентация realme GT5 Pro, пока неизвестно.

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Источник:
MyDrivers
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