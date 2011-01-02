Reebok и Ubisoft представили коллаборацию по мотивам Assassin’s Creed

Совместная коллекция студии Ubisoft и Reebok, посвященная релизу игры Assassin’s Creed® Вальгалла, поступила в продажу в магазины и онлайн. Долгожданная капсула, вдохновленная эпохой завоеваний викингов и выполненная в цветовой палитре северного сияния, доступна к покупке с 7 ноября в официальном интернет-магазине Reebok и в магазинах бренда с 11 ноября.

В честь этого бренды запускают городской квест, пройдя который можно стать обладателем продуктов коллекции. 21, 25 и 28 ноября каждый сможет почувствовать себя викингом-первооткрывателем. В эти дни в сторис официальных аккаунтов Reebok в Instagram и «ВКонтакте» появятся координаты спрятанных в Москве артефактов Reebok x Assassin’s Creed Вальгалла. Нашедшие смогут обменять их на товары из совместной коллекции в ближайшем магазине бренда.

Так, артефакты будут спрятаны во дворах рядом с барами SUR и Blanc, недалеко от ТЦ «Атриум»; около сада Эрмитаж — вблизи универмага «Цветной; а находка в Ходынском парке приведет в ТЦ «Авиапарк».

В коллекцию Reebok x Assassin’s Creed Вальгалла вошли три модели кроссовок в цветах северного сияния:

Zig Kinetica

Отсылаясь к темноте скандинавской ночи и северному сиянию, Zig Kinetica x ASSASSIN’S CREED Вальгалла получили черный верх из формованной сетки в сочетании с фирменной зигзагообразной подошвой с технологией возврата энергии изумрудного оттенка. Модель украшена изображением одного из основных символов скандинавской мифологии — ворона Синина, который помогает главному персонажу Эйвору в его путешествии.

Club C Revenge

Лаконичное исполнение Club C Revenge x ASSASSIN’S CREED Вальгалла выделяется верхом из мягкой замши с вставками черного и изумрудного цветов. На пятке можно увидеть двойной боевой топор, воплощающий собой нордическую готовность ко всему и являющийся одним из самых знаковых символов викингов.

Classic Leather Legacy

Classic Leather Legacy x ASSASSIN’S CREED Вальгалла с холодным серым верхом и акцентами цвета изумрудного моря и изумрудной дымки — идеальный выбор для тех, кто не хочет выбирать между настоящим и прошлым. Тисненый символ ворона на пятке еще раз напоминает об особом значении этих птиц для викингов.

В капсуле также представлены две худи, кепка и носки в тон. Каждое изделие украшено логотипом ASSASSIN’S CREED Вальгалла х Reebok и такими символами скандинавской мифологии, как вороны и топоры.