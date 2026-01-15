Том Хендерсон назвал возможную дату анонса ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag | The GEEK
Том Хендерсон назвал возможную дату анонса ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag

До старта маркетинговой кампании проекта Resynced остались считанные дни.
Редакция The GEEK сегодня в 19:06

Анонс ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag, который, по слухам, получит подзаголовок Resynced, может состояться уже в январе. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

Согласно внутренним материалам Ubisoft, маркетинговая кампания проекта Resynced должна стартовать в январе — после релиза ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Выход «Песков времени» запланирован на 16 января, указывалось в документации.

Дополнительный интерес подогрели действия Ubisoft Music. Официальный аккаунт студии начал повторно загружать саундтреки из оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag. На данный момент там появилось уже 18 композиций, а на YouTube-каналах Ubisoft отдельные видео добавляются и затем скрываются в плейлистах. В сообществе это восприняли как косвенный намёк на скорый анонс.

По имеющейся информации, ремейк Black Flag разрабатывается под кодовым названием Obsidian уже довольно давно и должен выйти до конца текущего финансового года Ubisoft, который завершится 31 марта 2026 года.

Официального подтверждения от компании пока нет, но совокупность утечек и активности вокруг франшизы указывает на то, что долгожданное возвращение пиратской части Assassin’s Creed может быть уже совсем близко.

