Вышли доступные смарт-часы Reebok Rush для спортсменов-любителей

Большой экран, 80 спортивных режимов, мониторинг здоровья и автономность до 10 дней.
Редакция The GEEK сегодня в 19:31

Бренд Reebok выпустил новые смарт-часы Reebok Rush. Новинка ориентирована на пользователей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом.

Часы Reebok Rush получили 1,39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 360×360 пикселей и частотой обновления 60 Гц, а также аккумулятор на 300 мА·ч с автономностью до 10 дней и быстрой зарядкой.

Фитнес-трекер поддерживает более 80 спортивных режимов. Есть встроенный GPS-модуль с офлайн-картами, компасом и возможностью построения маршрутов. Кроме того, Reebok Rush круглосуточно отслеживают пульс, сон, количество шагов, сожженные калории, уровень стресса и кислорода в крови.

Корпус выполнен из пластика, ремешок — силиконовый. На выбор есть три цвета: чёрный, золотой и красный. Часы защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Пользователям доступны более 100 предустановленных циферблатов.

Reebok Rush подключаются к смартфону через приложение «Reebok Connect» и позволяют просматривать уведомления, принимать звонки и управлять музыкальным плеером. Владельцам Android-смартфонов доступна расширенная интеграция с голосовым помощником Google и чат-ботом Gemini.

Цена Reebok Rush — $70 (~5 400 рублей).

