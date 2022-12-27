Redmi выпустила смарт-часы Watch 3

Бренд Redmi следом после Redmi K60 анонсировал смарт-часы Watch 3 для китайского рынка. Модель получила 1,75-дюймовый дисплей AMOLED с 341 ppi и максимальной яркостью 600 нит. Есть защита от воды до 5ATM.

На выбор доступно более 200 циферблатов с поддержкой функции Always-On Display. Часы умеют фиксировать около 121 спортивной тренировки за счет спутникового позиционирования. Кроме того, есть датчики для замера пульса, анализа сна и кислорода в крови. Также часы умеют принимать и отвечать на звонки, благодаря встроенному динамику и микрофону. А беспроводную оплату можно производить при помощи модуля NFC.

Заявленное время автономной работы на одном заряде около 12 дней.

Цена Redmi Watch 3 в Китае 499 юаней (около 5 тысяч рублей).