Представлены смартфоны Redmi K60 с лучшим экраном во всей серии

Как и ожидалось, бренд Redmi анонсировал новую серию смартфонов Redmi K60. Устройства получили лучший экран среди всех смартфонов, которые были выпущены Redmi. Также появилась беспроводная зарядка, а оригинальная станция обойдётся всего в 49 юаней (~500 рублей) при покупке одного из новых телефонов.

Redmi K60 и Redmi K60 Pro получили 6,67″ дисплей OLED с разрешением 2K, 526 ppi, 12 бит, 120 Гц, 1400 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. На борту беспроводная зарядка мощностью 30 Вт, USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, 5G, NFC и оболочка на MIUI 14, которая основана на Android 10. Также есть стереодинамики с Dolby Atmos. На этом сходства практически заканчиваются.

Базовый Redmi K60 обладатель процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и памятью UFS 3.1. «Прошка» оснащается более мощным Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и ПЗУ UFS 4.0. Более того, разница есть в объёме батарейки. Младшая версия — 5500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт, в старшая — 5000 мАч с и быстрой зарядкой на 120 Вт. Почему именно младшая модель получала более ёмкий аккумулятор — неизвестно.

У двух смартфонов идентичная камера в связке 50 + 8 + 2 Мп (основная) и 16 Мп (фронтальная).

Redmi K60 Pro выйдет в «гоночной» версии Champion Performance Edition. Стоимость смартфона будет начинаться от 3299 юаней (около 33 тысяч рублей). Redmi K60 — от 2499 юаней (около 25 тысяч рублей).