Появились первые детали о Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

Относительно недавно Xiaomi презентовала линейку смартфонов Redmi Note 11 Pro, а в России только начались её продажи, так уже стало известно о подходе нового поколения под номером 12.

Упоминания новых Redmi Note 12 Pro появились в базе данных регулятора TENAA. По информации из базы оба смартфона получат 6,6″ дисплей и габариты 163,64 x 74,29 x 8,8 мм. Ёмкость аккумулятора составит 4300 мАч в Redmi Note 12 Pro и 4980 мАч в Note 12 Pro+.

В качестве операционной системы выступит Android 12 с фирменной оболочкой MIUI. Презентация новой линейки может произойти уже этим летом.

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