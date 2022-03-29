Xiaomi представила глобальную версию Redmi Note 11 Pro+ 5G. Производитель называет его «самым быстрым Redmi Note».

Новинка получила 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. У основной камеры три датчика — 108-мегапиксальный главный, сверхширокоугольный на 8 Мп и телемакро на 2 Мп. Фронтальная камера получила 16 Мп.

Процессором в Redmi Note 11 Pro+ 5G выступает однокристальный MediaTek Dimensity 920. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, есть поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Xiaomi обещает 100% зарядку за 15 минут. Смартфон работает на Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

Новинка доступна в трех цветах: сером, голубом и зеленом.

Стоимость Redmi Note 11 Pro+ 5G следующая:

$369 — 6/128 Гб оперативной/ встроенной флеш-памяти

$399 — 8/128 Гб оперативной/ встроенной флеш-памяти

$449 —8/256 оперативной/ встроенной флеш-памяти

Устройство поступит в продажу с 6 апреля 2022 года. Если покупать на AliExpress в первые дни, то можно получить скидку от $20 до $40.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!