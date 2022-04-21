Стартовали продажи серии Redmi Note 11 Pro в России

В России начались продажи Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G. Оба смартфона обладают AMOLED-дисплеями с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц.

Стоимость Redmi Note 11 Pro в России:

Redmi Note 11 Pro с 8 ГБ/128 ГБ — 39 990 рублей;

Redmi Note 11 Pro 5G с 6 ГБ/64 ГБ — 40 990 рублей;

Redmi Note 11 Pro 5G с 8 ГБ/128 ГБ — 44 990 рублей.

Приобрести новинки можно в DNS, Ситилинк, М.Видео и других авторизованных партнеров Xiaomi.

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