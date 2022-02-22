Redmi K50 Pro появился на качественных рендерах

Xiaomi представила свой игровой Redmi K50 Gaming Edition на прошлой неделе. Однако, это более нишевое устройство. В основном, поклонники бренда ждали базовую версию — Redmi K50.

Сегодня появились качественные рендеры Redmi K50 Pro. Выход этой модели ожидается в середине 2022 года.

Сразу видно, что у смартфона обновленный дизайн основной камеры, теперь она тройная с главным датчиком на 64 Мп и одним ультраширокоугольным.

Также известно, что у новинки будет плоский OLED-дисплей размером 6,6 дюймов с частотой 120 Гц. Смартфон будет построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а его размеры составят 163,2 х 76,2 х 8,7 мм. Базовая модель получит 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Емкость аккумулятора Redmi K50 Pro составит 4700 мАч, также будет поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Смартфон будет поставляться с с Android 12 и MIUI 13 от Xiaomi.

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