Как купить подписку Telegram Premium со скидкой 45%?

Telegram начиная с версии 9.4 добавила возможность купить подписку Premium на год со скидкой, которая может составлять до 45%. Эту подписку можно приобрести как для новых, так и для уже пользующихся Telegram Premium пользователей. В этом материале расскажу, как использовать новый вид подписки.

Если нет активной подписки

Если у вас нет подписки, то ее можно оформить на год с помощью Apple ID или через официального бота. Первый вариант доступен только для пользователей iOS, iPadOS или macOS, а второй для всех. Стоимость месячной подписки через Apple ID составляет 329 рублей, а годовой — 2390 рублей (199 рублей в месяц).

Однако, оплата через бота дешевле и доступна для всех. Можно найти его по нику @PremiumBot или ссылке и оформить месячную подписку за 299 рублей или годовую со скидкой 45% за 1990 рублей (166 рублей в месяц).

Оплата может быть произведена любой банковской картой, в том числе картой платежной системы «Мир».

Если есть активная подписка

Если у вас уже есть месячная подписка и вы хотите продлить ее на год со скидкой, это можно сделать только через бот Telegram Premium. Для этого нужно отправить боту команду /upgrade и заплатить за годовую подписку 1990 рублей.

Функция со скидкой доступна не для всех пользователей, но развертывается постепенно.

Неизвестно, когда скидка закончится, поэтому может быть разумно поторопиться с продлением подписки, если вы активный пользователей Telegram и хотите сэкономить.