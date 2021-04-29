Redmi K40 Game Enhanced Edition выйдет в Индии под брендом Poco

Несколько дней назад компания Redmi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition с процессором Dimensity 1200. Теперь же сообщается, что в Индии выйдет клон этой модели под названием Poco F3 GT.

На это указывает утечка из базы данных регулятора. Суть в том, что Redmi K40 Game Enhanced Edition имела кодовое имя Ares, а индийская версия фигурирует под именем Ares in. Потому логично предположить, что это будет именно переименованная версия игрового K40.

Как ожидается, анонс состоится в конце весны или летом. Точнее можно будет сказать после праздников.

Redmi K40 Game Enhanced Edition оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя в 480 Гц. Есть от 6 до 12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флеш-памяти. Ёмкость батареи составляет 5065 мАч, есть быстрая зарядка на 67 Вт.

Также отметим наличие стереодинамиков JBL, камеру на 64 МП, продвинутую систему охлаждения и механические кнопки-курки.