Redmi 10 получит 50-мегапиксельный сенсор Samsung

Бренд Redmi готовит новый смартфон Redmi 10, который уже прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC). Как сообщается, у него есть вариации 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ памяти. В качестве процессора используется чипсет от MediaTek.

Новинка получит фирменную оболочку MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Заявлена поддержка двух SIM-карт и 4G LTE.

Новинка примечательна тем, что получит 50-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL JN1. Этот сенсор показали в июне этого года, он является наиболее компактным решением такого класса. Также в основной камере будет 8-мегапиксельный «ширик» и 2-мегапиксельный макрообъектив.

Дата выхода и цена Redmi 10 не сообщается. Однако новинка уже была замещена в базах EEC (Евразийской экономической комиссии), в Индонезии и Сингапуре. Это означает возможный релиз на этих рынках.