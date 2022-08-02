Realme представит в России телевизоры, смартфон и новинки экосистемы

Бренд realme представит в России сразу несколько новых устройств: смартфон realme 9 4G и других экосистемных продуктов, включая телевизоры.

Компания готовится выйти на российский рынок телевизоров с несколькими моделями. Среди них Smart TV SLED 4K, обеспечивающий 108-процентный охват цветового пространства NTSC и более высокое качество картинки по сравнению с технологией QLED.

Смартфон realme 9 4G – отличается необычным голографическим дизайном корпуса. Новинка получила процессор SoC Snapdragon 680, новый 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HM6, Super AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением FullHD+, а также поддержкой 90 Гц.

Больше подробностей об устройствах, а также цены и даты продаж будут анонсированы 9 августа.

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