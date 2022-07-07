Представлен лимитированный смартфон realme GT Neo 3 Thor: Love and Thunder

Бренд realme представил для индийского рынка лимитированный смартфон realme GT Neo 3 Thor: Love and Thunder Limited Edition. Его выход приурочен к премьере фильма «Тор: Любовь и гром».

Корпус и характеристики устройства никак не отличаются от оригинального realme GT Neo 3. Аналогичное решение мы уже видели в GT Neo 3 Naruto Edition. Как и тогда, отличия кроются в поставляемом тематическом комплекте с нарисованным молотом Мьёльнира.

Внутри, кроме смартфона, есть стикеры, карточки, значок и скрепка для извлечения SIM-карты в виде молота. Также в смартфоне предустановлены тематические обои.

Продажи realme GT Neo 3 Thor: Love and Thunder Limited Edition начнутся с 13 июля. Версия смартфона 12+256 ГБ обойдется в 39 999 рупий (около 32 тысяч рублей).

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