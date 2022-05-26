Realme выпустила смартфон GT Neo 3 в стиле «Наруто»

Бренд realme представил лимитированную версию смартфона GT Neo 3 Naruto Edition. В первую очередь он ориентирован на поклонников культового аниме «Наруто», но может понравиться и обычному пользователю за счёт яркого дизайна.

Корпус смартфона получил расцветку, напоминающую одежду Наруто, а также гравировку с символом скрытой деревни, расположенную рядом с модулем камеры. Смартфон заключён в стилизованную тубу в которой можно найти небольшую статуэтку, значок, зарядный кабель и карточку с героями.

В самом смартфоне пользователя ждёт кастомная тема со значками и системными звуками из сериала «Наруто».

Характеристики достались от обычного realme GT Neo 3. У смартфона 6,7-дюймовый дисплей с Full HD+, частотой обновления 120 Гц и чипсет MediaTek Dimensity 8100.

Продажи Realme GT Neo 3 Naruto Edition с 12/256 ГБ памяти начнутся в Китае с 31 мая. Стоимость лимитированного издания составляет 2799 юаней (около 25 000 рублей).

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