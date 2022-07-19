Доступный смартфон realme C35 появился в России

Бренд realme представил смартфон начального ценового сегмента — realme C35. Компания продолжает придерживаться концепции бренда «Меняй стандарты», предлагая молодым пользователям по всему миру передовые смартфоны по комфортной цене.

Смартфон realme C35 обладает современным дизайном с эффектом стереоскопического свечения, также устройство оснащено тройной AI камерой на 50 Мп.

Модель realme C35 уже доступна в России в черном и зеленом цветах в версиях 4+128 и 4+64 Гб по цене от 18’990 и 16’990 рублей соответственно.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!