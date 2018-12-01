Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
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Новости

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12. Судя по изображениям, новинки действительно будут выполнены в стиле iPad Pro.

Источником стал инсайдер Сонни Диксон, который ранее отметился успешными прогнозами. В 2019 году он показал макет iPad Pro 2020 года., а в 2017-м — поведал о будущем на тот момент анонсе первой умной колонки из Купертино.

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Важно отметить, что фото показывают макеты, которые обычно предназначены для производителей чехлов и аксессуаров. Электроники внутри нет.

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Эти снимки подтверждают, что новинка будет более угловатой, а передняя и задняя панели лишатся закруглений. Само собой, что найдутся те, кому такой дизайн не понравится. В будущем будет видно.

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На снимках показаны три модели: с диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Учитывая, что две версии разных категорий будут оснащены экранами на 6,1 дюйма, это логично. При этом все три макета оснащены тройными основными камерами, хотя ранее слухи утверждали, что такая компоновка будет лишь у старших моделей.

При этом сам инсайдер отмечает, что это неофициальные данные, потому в будущем компоновка камер может измениться. Отметим, что уже сегодня в 20:00 МСК стартует конференция для разработчиков WWDC 2020, возможно там расскажут больше о смартфонах.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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