Разработчики Cyberpunk 2077 перенесли дату выхода DLC

CD Projekt RED решила внести корректировки в даты выхода первых бесплатных дополнения для своего проекта Cyberpunk 2077. Сразу отметим, что изначально релиз планировался в первой половине текущего года.

Первое DLC должно было добавить множество нового контента в скандальный Cyberpunk 2077. Теперь фанатам и игрокам боевика придётся ждать появление дополнений во второй половине 2021 года.

Стоит предположить, что разработчики решили не наступать на те же грабли с датами выхода и просто решили их не указывать. Со слов разработчиков, одновременно с DLC будут выходить патчи, которые будут улучшать игровой процесс и исправлять найденные баги.

Реакция игроков на изменение планов также не заставила себя долго ждать. Они негативно отреагировали и попросили разработчиков предоставить более точную карту обновлений.

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