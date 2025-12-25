Названа возможная дата выхода продолжения Cyberpunk 2077 | The GEEK
Названа возможная дата выхода продолжения Cyberpunk 2077

Игра задержится из-за разработки мультиплеера.
Редакция The GEEK сегодня в 16:31
Cyberpunk 2077

Продолжение игры Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED выйдет не раньше 2030 года. Об этом сообщило польское издание Strefa Inwestorow со ссылкой на отчет аналитиков компании Noble Securities.

По их данным, релиз новой части Cyberpunk запланирован на конец 2030 года. Разработчики намерены отложить выпуск, чтобы добавить в игру многопользовательский режим. Аналитики считают, что студия может приурочить выход продолжения к десятилетию оригинальной Cyberpunk 2077.

Первая часть игры также выходила с задержками. Работу над проектом CD Projekt RED начала еще в 2012 году, а релиз изначально планировался в 2019 году. В итоге игра вышла в ноябре 2020 года и сопровождалась громким скандалом из-за технических проблем и критики со стороны игроков.

Кроме того, ожидается, что в 2026 году студия выпустит платное дополнение для «Ведьмака 3». Оно должно связать сюжет игры 2015 года с событиями будущего «Ведьмака 4». Выход новой части серии запланирован на конец 2027 года.

