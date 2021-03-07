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Новости

Razer выпустит умные очки

Компания Razer решила покорить новую для себя нишу умных часов. Поэтому в скором времени ожидается появление на рынке модели Anzu. Эти очки выделяются на фоне других наличием двух вариантов формы, размера, а также объектива. Более того, очки получили встроенную звуковую функцию. Razer Anzu направляет звук в ушные раковины непосредственно с дужек. Также есть возможность трансляции звука на очки и прием входного сигнала, соответственно, и возможность разговора с помощью встроенного микрофона.

Для управления воспроизведением у очков предусмотрены сенсорные элементы на дужках. С помощью них можно получить доступ ко всем функциям. Эти сенсорные области доступны на обеих дужках, поэтому левша не будет чувствовать себя ущемленным. Razer Anzu выйдет на рынок в прямоугольной и круглой форме, причем разных размеров. Обе линзы способны поглощать до 35% синего света, а также блокировать 99% солнечных лучшей UVA/UVB.

Но и это еще не предел мечтаний, ведь производитель предусмотрел возможность установки выписанных по рецепту врача линз. Этому будет способствовать сотрудничество с Lensabl — производителем линз. Причем всем обладателям умных очков от Razer предлагается скидка 15%. Среди других возможностей выделим водонепроницаемость очков — IPX4, 5 часов автономной работы в активном режиме и до двух недель в режиме ожидания. Стоимость Razer Anzu составляет 200 долларов, стоимость сменных линз — 30 долларов.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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