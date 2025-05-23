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Марк Гурман назвал дату выхода умных очков Apple с ИИ-функциями

Прототипы появятся уже в этом году.

Apple планирует представить умные очки к концу 2026 года. Об этом рассказал авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Умные очки получат камеры, микрофоны и динамики, а управляться будут с помощью обновленной Siri. Ожидается, что гаджет окажется качественнее аналогов, однако пока он серьезно уступает по возможностям ИИ, говорится в материале.

По словам Гурмана, пользователи смогут принимать звонки, слушать музыку, получать навигационные подсказки и даже использовать функции перевода в реальном времени.

Массовое производство прототипов умных очков Apple запланировано на конец 2025 года, а релиз — на конец 2026 года. При этом компания не исключает, что планы могут измениться.

Одновременно с этим, как отметил Гурман, Apple отказалась от идеи выпускать умные часы со встроенной камерой. Проект закрыли после нескольких лет работы.

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Источник:
Bloomberg
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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