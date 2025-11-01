Razer выпустила игровые девайсы в стиле скина Dragon Lore из Counter-Strike 2

Razer совместно с Valve представили коллекцию игровых устройств Razer | Counter-Strike 2 Collection, выполненных в стиле легендарного скина Dragon Lore.

Каждое устройство серии оформлено в стилистике Dragon Lore и сочетает в себе фирменные технологии Razer с эстетикой культового скина. В коллекцию вошли:

Беспроводные наушники Razer BlackShark V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition;

Клавиатура Razer Huntsman V3 Pro TKL – Counter-Strike 2 Edition;

Мышь Razer Viper V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition;

Коврик для мыши Razer Gigantus V2 – Large – Counter-Strike 2 Edition;

Игровое кресло Razer Iskur V2 X – Counter-Strike 2 Edition.

Скин Dragon Lore впервые появился в июле 2014 года в составе Cobblestone Collection для Counter-Strike: Global Offensive и быстро стал одним из самых известных и желанных в истории игры.

Цены следующие: