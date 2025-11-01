Razer выпустила игровые девайсы в стиле скина Dragon Lore из Counter-Strike 2 | The GEEK
close
Новости

Razer выпустила игровые девайсы в стиле скина Dragon Lore из Counter-Strike 2

В коллекцию вошли мышь с ковриком, клавиатура, беспроводная гарнитура и игровое кресло.

Razer совместно с Valve представили коллекцию игровых устройств Razer | Counter-Strike 2 Collection, выполненных в стиле легендарного скина Dragon Lore.

Каждое устройство серии оформлено в стилистике Dragon Lore и сочетает в себе фирменные технологии Razer с эстетикой культового скина. В коллекцию вошли:

  • Беспроводные наушники Razer BlackShark V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition;
  • Клавиатура Razer Huntsman V3 Pro TKL – Counter-Strike 2 Edition;
  • Мышь Razer Viper V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition;
  • Коврик для мыши Razer Gigantus V2 – Large – Counter-Strike 2 Edition;
  • Игровое кресло Razer Iskur V2 X – Counter-Strike 2 Edition.

Скин Dragon Lore впервые появился в июле 2014 года в составе Cobblestone Collection для Counter-Strike: Global Offensive и быстро стал одним из самых известных и желанных в истории игры.

Цены следующие:

  • Мышь — $179,99 (~14 500 рублей);
  • Мышь с ковриком — $219,98 (~17 700 рублей);
  • Клавиатура — $269,99 (~21 700 рублей);
  • Гарнитура — $269,99 (~21 700 рублей);
  • Кресло — $399,99  (~31 200 рублей).
id·213851·20251101_1617
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Яндекс анонсировал «умные наушники» со встроенной Алисой
Обзор Commo one 2.0
Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом
Вышли наушники Commo One 2.0: подключаются к двум устройствам и работают во время зарядки
Black Shark представила первую в мире игровую мышь с подогревом и охлаждением
Обзор nothing headphones 1
Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков
Анонс Sennheiser HDB 630 — наушники для аудиофилов с автономностью до 60 часов
Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4
Наушники HUAWEI FreeBuds 7i с умным шумоподавлением вышли в России
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России
Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2
Razer представила линейку игровых устройств по мотивам Zenless Zone Zero

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  2. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  3. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  4. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  5. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры
Смотреть все обзоры