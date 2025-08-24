Razer представила линейку игровых устройств по мотивам Zenless Zone Zero

Razer в коллаборации со студией HoYoverse анонсировала выпуск специальной линейки аксессуаров, посвященной Zenless Zone Zero.
Поклонники популярной игры смогут оформить свое игровое место в стиле любимой вселенной. Центральным персонажем коллекции стала Хосими Мияби, командир одного из внутриигровых отрядов. Ее изображение украсило все устройства лимитированной серии.
В линейку игровых устройств вошли:
- Кресло Razer Iskur V2 X — $400;
- Механическая клавиатура Razer BlackWidow V4 X — $170;
- Проводная мышь Razer Cobra — $60;
- Игровой коврик для мыши Razer Gigantus V2 — $30.
Все устройства уже доступны для предварительного заказа.
Комментарии в Telegram