Razer представила линейку игровых устройств по мотивам Zenless Zone Zero

Центральным персонажем коллекции стала Хосими Мияби.

Razer в коллаборации со студией HoYoverse анонсировала выпуск специальной линейки аксессуаров, посвященной Zenless Zone Zero.

Поклонники популярной игры смогут оформить свое игровое место в стиле любимой вселенной. Центральным персонажем коллекции стала Хосими Мияби, командир одного из внутриигровых отрядов. Ее изображение украсило все устройства лимитированной серии.

В линейку игровых устройств вошли:

  • Кресло Razer Iskur V2 X — $400;
  • Механическая клавиатура Razer BlackWidow V4 X — $170;
  • Проводная мышь Razer Cobra — $60;
  • Игровой коврик для мыши Razer Gigantus V2 — $30.

Все устройства уже доступны для предварительного заказа.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
