Razer выпустила «затычки» с низкой задержкой для PlayStation и Xbox

Razer выпустила игровые TWS-наушники Hammerhead V3 X HyperSpeed в версиях для PlayStation и Xbox. Новинка рассчитана на консоли, ПК, портативные игровые устройства и смартфоны.
Для подключения к игровым устройствам используется радиоканал Razer HyperSpeed на частоте 2,4 ГГц. Он обеспечивает более низкую задержку, чем обычный Bluetooth. Для повседневного прослушивания музыки и работы со смартфоном предусмотрен Bluetooth 5.3.
Зарядный кейс также выполняет роль беспроводного передатчика. Функция SmartSwitch позволяет переключаться между радиоканалом и Bluetooth без повторного подключения устройств.
Основные характеристики:
- подключение по Razer HyperSpeed 2,4 ГГц и Bluetooth 5.3;
- до 35 часов работы с учётом зарядного кейса;
- поддержка пространственного звука на консолях и ПК;
- сенсорное управление;
- защита от брызг по стандарту IPX4.
Версии для PlayStation и Xbox отличаются совместимостью с консолями, но обе могут работать с другими устройствами через Bluetooth.
Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed доступны в трёх версиях:
- мультиплатформенная — €89,99;
- для PlayStation — €109,99;
- для Xbox — €109,99.
Консольные версии стоят на €20 дороже базовой модели. Они отличаются официальной совместимостью и оформлением кейса.