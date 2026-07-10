Razer выпустила «затычки» с низкой задержкой для PlayStation и Xbox

Razer выпустила игровые TWS-наушники Hammerhead V3 X HyperSpeed в версиях для PlayStation и Xbox. Новинка рассчитана на консоли, ПК, портативные игровые устройства и смартфоны.

Для подключения к игровым устройствам используется радиоканал Razer HyperSpeed на частоте 2,4 ГГц. Он обеспечивает более низкую задержку, чем обычный Bluetooth. Для повседневного прослушивания музыки и работы со смартфоном предусмотрен Bluetooth 5.3.

Зарядный кейс также выполняет роль беспроводного передатчика. Функция SmartSwitch позволяет переключаться между радиоканалом и Bluetooth без повторного подключения устройств.

Основные характеристики:

подключение по Razer HyperSpeed 2,4 ГГц и Bluetooth 5.3;

до 35 часов работы с учётом зарядного кейса;

поддержка пространственного звука на консолях и ПК;

сенсорное управление;

защита от брызг по стандарту IPX4.

Версии для PlayStation и Xbox отличаются совместимостью с консолями, но обе могут работать с другими устройствами через Bluetooth.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed доступны в трёх версиях:

мультиплатформенная — €89,99;

для PlayStation — €109,99;

для Xbox — €109,99.

Консольные версии стоят на €20 дороже базовой модели. Они отличаются официальной совместимостью и оформлением кейса.