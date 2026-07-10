Razer выпустила «затычки» с низкой задержкой для PlayStation и Xbox
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Razer выпустила «затычки» с низкой задержкой для PlayStation и Xbox

Подключить их можно не только к консоли, но и к ПК, Steam Deck и телефону.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:36
Razer выпустила «затычки» с низкой задержкой для PlayStation и Xbox

Razer выпустила игровые TWS-наушники Hammerhead V3 X HyperSpeed в версиях для PlayStation и Xbox. Новинка рассчитана на консоли, ПК, портативные игровые устройства и смартфоны.

Для подключения к игровым устройствам используется радиоканал Razer HyperSpeed на частоте 2,4 ГГц. Он обеспечивает более низкую задержку, чем обычный Bluetooth. Для повседневного прослушивания музыки и работы со смартфоном предусмотрен Bluetooth 5.3.

Razer выпустила «затычки» с низкой задержкой для PlayStation и Xbox
Razer выпустила «затычки» с низкой задержкой для PlayStation и Xbox
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Зарядный кейс также выполняет роль беспроводного передатчика. Функция SmartSwitch позволяет переключаться между радиоканалом и Bluetooth без повторного подключения устройств.

Основные характеристики:

  • подключение по Razer HyperSpeed 2,4 ГГц и Bluetooth 5.3;
  • до 35 часов работы с учётом зарядного кейса;
  • поддержка пространственного звука на консолях и ПК;
  • сенсорное управление;
  • защита от брызг по стандарту IPX4.

Версии для PlayStation и Xbox отличаются совместимостью с консолями, но обе могут работать с другими устройствами через Bluetooth.

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razer-the-hammerhead-v3-x-hyperspeed-for-xbox-and-playstation_2

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed доступны в трёх версиях:

  • мультиплатформенная — €89,99;
  • для PlayStation — €109,99;
  • для Xbox — €109,99.

Консольные версии стоят на €20 дороже базовой модели. Они отличаются официальной совместимостью и оформлением кейса.

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