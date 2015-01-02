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Новости

CES 2021: Razer представила «умную» маску с подсветкой и фильтрами

Компания Razer известна своими оригинальным продуктами. И на сей раз она решила не отставать от тренов. Производитель представил на CES 2021 умную маску для геймеров с RGB-подсветкой.

Новинка оснащена респиратором N95 с бактериальной фильтрацией и защитой от брызг. В маску встроены вентиляторы, а штатный стерилизатор Project Hazel обрабатывает новинку ультрафиолетом.

  • Razer
  • Razer

Также в маске есть микрофон и наушники, чтобы она не приглушала речь. Также не указана ёмкость аккумулятора.

Цена новинки пока не уточняется, потому сложно сказать, сколько будет стоить такое решение.

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Источник:
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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