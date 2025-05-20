Razer представила обновленный игровой ноутбук Blade 14 с видеокартой RTX 5070

Razer анонсировала обновленную версию игрового ноутбука Blade 14. Ключевые особенности новинки — мобильные версии видеокарт NVIDIA серии RTX 50, тонкий корпус и качественный OLED-дисплей.

Ноутбук получил 14-дюймовый экран с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой 120 Гц. «Сердцем» Razer Blade 14 стал 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 365. За высокую автономность отвечает аккумулятор на 72 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

В зависимости от конфигурации, устройство комплектуется видеокартой RTX 5060 или RTX 5070. Объем оперативной памяти варьируется от 16 до 64 ГБ (LPDDR5X), а накопитель — от 1 до 2 ТБ.

На корпусе Blade 14 расположился широкий набор портов: HDMI 2.1, два USB4 Type-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, два USB 3.2 Type-A, слот для MicroSD-карт и аудиоразъем. Поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, габариты новинки — 310,7×224,3×15,8/16,2 мм, 1.63 кг.

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