CES 2021: Lenovo представила гибрид ноутбука и игровой консоли

Lenovo и NEC представили на CES 2021 прототип необычного ноутбука LaVie Mini. Он может использоваться как обычной лэптоп, как планшет, а также в качестве игровой консоли в стиле Nintendo Switch.

Внутри установлен процессор Intel Core одиннадцатого поколения с графикой Xe, 16 ГБ ОЗУ, 8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и полный набор коммуникационных возможностей. Новинка весит 600 грамм.

Помимо этого, новинку можно подключить к док-станции, чтобы получить полустационарную консоль, а также выводить изображение на телевизор или монитор.

Пока что компании не сообщают о сроках выхода и цене новинки. Не исключено, что она останется лишь прототипом.