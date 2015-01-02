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Новости

CES 2021: Lenovo представила гибрид ноутбука и игровой консоли

Lenovo и NEC представили на CES 2021 прототип необычного ноутбука LaVie Mini. Он может использоваться как обычной лэптоп, как планшет, а также в качестве игровой консоли в стиле Nintendo Switch.

Внутри установлен процессор Intel Core одиннадцатого поколения с графикой Xe, 16 ГБ ОЗУ, 8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и полный набор коммуникационных возможностей. Новинка весит 600 грамм. 

  • Lenovo

Помимо этого, новинку можно подключить к док-станции, чтобы получить полустационарную консоль, а также выводить изображение на телевизор или монитор.

  • Lenovo

Пока что компании не сообщают о сроках выхода и цене новинки. Не исключено, что она останется лишь прототипом.

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Источник:
The Verge
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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