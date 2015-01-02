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Новости

CES 2021: TCL показала планшет-свиток на 17 дюймов

Компания TCL на своей презентации в рамках выставки CES 2021 показала большой планшет, который сворачивается с двух сторон, подобно свитку.

Новинка основана на 17-дюймовом гибком дисплее с сенсорной подложкой. Его можно разворачивать и сворачивать. В последнем случае он занимает очень мало места.

Компания пока явно не имеет даже прототипа, поскольку есть только ролик на тему. Однако если новинку всё же доведут до ума, это будет весьма интересное решение. С другой стороны, такое решение будет чрезвычайно дорогим на первых порах.

Данных о возможных сроках релиза пока нет.

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Источник:
Engadget
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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