Razer выпустила наушники Hammerhead Hyperspeed с подсветкой и шумоподавлением для Xbox и PlayStation

Компания Razer представила наушники Razer Hammerhead Hyperspeed для геймеров. Новинка получила шумоподавление, поддержку беспроводного подключения к ПК и консолям, а также подсветку Chroma RGB.

Отмечается, что эта версия подключается к ПК, PlayStation и Xbox. Подсветку можно синхронизировать с клавиатурой или мышью Razer. Наушники подключаются по Bluetooth 5.2 и оснащены 10-миллиметровыми излучателями. Для связи есть также USB-стик.

Заявлена автономность на одном заряде до 6,5 часов, а вместе с кейсом — до 32 часов. Razer Hammerhead Hyperspeed уже продаются в чёрном и белом цвете за 150 долларов.

При этом пока неясно, есть ли в них некие технологии для сокращения задержки — вечной проблемы беспроводных наушников в игровых приложениях.

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