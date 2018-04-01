Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip продают в России за 120 тысяч рублей

Сегодня Samsung запустила продажи гибкой раскладушки Galaxy Z Flip. Новинка стала доступна в России, США, Южной Корее и других странах.

Конечно, российский ценник несколько отличается, например, от европейского в 1480 евро (около 103 тысячи рублей) или американского в $1380 (около 88 тысяч рублей).

На новинку действует программа Trade-in. Максимальную скидку до 50 тысяч рублей можно получить, если сдать свой топовый iPhone 11 Pro Max (512 Гб).

Полная стоимость Galaxy Z Flip составляет 119 990 рублей. Смартфон доступен в чёрном и сиреневом цвете. Однако, самая интересная вариация выйдет попозже — раскладушка созданная в коллаборации с брендом Thom Browne New York. Вот эта модель, действительно, выглядит стильно.

Комплект у новинки вполне стандартный:

Почитать характеристики Galaxy Z Flip можно тут.