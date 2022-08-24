Продажи техники под торговыми марками М.Видео-Эльдорадо выросли до 6 раз

Группа М.Видео-Эльдорадо отмечает устойчивый рост спроса на технику собственных торговых марок. Продажи брендов Novex и Hi, которые представлены в М.Видео и Эльдорадо, за первые шесть месяцев 2022 года увеличились примерно на 60% относительно прошлого года. При этом спрос на пылесосы вырос в шесть раз, на посудомоечные машины – впятеро, на кондиционеры – втрое, более чем в два раза – на кухонную технику и холодильники.

Наибольшую долю техника Novex и Hi занимает в продажах холодильников с верхней морозильной камерой, в однодверных и Side-by-Side холодильниках, летней климатической технике, телевизорах, посудомоечных машинах и ряд других товаров для кухни, а также аксессуарах для ТВ и для дома.

В розничных магазинах и на онлайн-площадках ритейлеров доступно порядка 400 наименований крупногабаритной и мелкой бытовой техники, а также аксессуаров собственных торговых брендов Novex и Hi с популярными характеристиками и возможностями в востребованных нижнем и среднем ценовом сегменте.

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