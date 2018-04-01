Продажи раскладушки Motorola Razr 2019 перенесли на следующий год

Все-таки гибкие раскладушки еще сырой продукт, ведь ни одному подобному смартфону не удалось выйти вовремя. Как переносились продажи Samsung Galaxy Fold, так теперь перенесли долгожданную Motorola Razr 2019.

Только в случае с Фолдом причиной переноса были неисправности. Производитель Motorola сообщает, что раскладушка выйдет позже из-за высокого спроса. Компания ожидала меньшего ажиотажа и сейчас не готова справиться с таким объемом поставок. Поэтому было принято решение повременить и запастись раскладушками.

На самом деле, такой высокий спрос удивляет. Несмотря на легендарность раскладушки, ее новая версия имеет достаточно средние характеристики и высокий ценник. Откуда взялось столько расточительный любителей поностальгировать? Возможно, производитель просто собирался выпускать смартфоны микро-партиями, поэтому при его выпуске не был готов ни к чему.

Motorola Razr представили около месяца назад. Ожидалось, что в продажу новинка поступит 26 декабря. Теперь эта дата перенеслась на определенное время. Вероятно, производитель сообщит дату поставок в начале января. Необычный смартфон будет стоить от $1500 в США и $1800 в Европе. Живые фото можно посмотреть здесь.