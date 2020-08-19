Опубликовано официальное изображение смартфона ZTE Axon 20 5G

1 сентября ожидается анонс первого в мире смартфона с фронтальной камерой в толще дисплея. Это будет модель ZTE Axon 20 5G.

Судя по имеющейся информации, в камере используется датчик Visionox. Новинка получит экран на 6,92 дюйма на базе матрицы OLED с разрешением 2460 × 1080 пикселей. Внутри будет установлен неизвестный процессор, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ постоянной памяти. Также обещано наличие слота под карту памяти microSD.

В числе других спецификаций заявлен аккумулятор ёмкостью 4120 мА·ч и поддержка быстрой зарядки. В качестве операционной системы будет использоваться Android 10. Основная камера содержит четыре модуля: 64 + 8 + 2 + 2 МП.

Данных о цене, дате выхода на рынок и географии продаж пока нет. Не сообщается также, когда новая версия появится в России и по какой стоимости.