Fender представила свои первые беспроводные наушники с автономностью до 100 часов

Американская компания Fender, известная своими гитарами и музыкальным оборудованием, представила свои первые беспроводные наушники Fender Mix. Ключевыми особенностями новинки стали модульная конструкция и рекордная автономность.

Без активного шумоподавления наушники могут работать до 100 часов, а с включенным ANC — до 52 часов при громкости около 50%. Это один из лучших показателей среди Bluetooth-наушников.

Кроме того, Fender Mix оснащены сменным аккумулятором — редким решением для современных моделей. При необходимости наушники можно использовать и по проводу, подключив их через стандартный 3,5-мм аудиокабель.

Поддерживается быстрая зарядка: всего 15 минут у розетки дают около часа прослушивания, а полная зарядка занимает примерно два часа. Отдельный упор сделан на модульность — пользователи смогут заменять отдельные элементы корпуса и настраивать внешний вид наушников под себя.

За качество звука отвечают два 40-мм динамика. Подключение возможно по USB-C и Bluetooth 5.3. Поддерживаются кодеки SBC и AAC, а также LHDC без потерь качества 96 кГц/24 бит и беспроводные режимы LC3 и Auracast с низкой задержкой.

Стоимость Fender Mix составляет $299 (~24 000 рублей). Более подробную информацию о новинке компания планирует раскрыть на выставке CES 2026, которая пройдет с 6 по 9 января.