Fender представила свои первые беспроводные наушники с автономностью до 100 часов | The GEEK
close
Новости

Fender представила свои первые беспроводные наушники с автономностью до 100 часов

Одной из фишек новинки стала модульная конструкция, позволяющая кастомизировать устройство.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:49

Американская компания Fender, известная своими гитарами и музыкальным оборудованием, представила свои первые беспроводные наушники Fender Mix. Ключевыми особенностями новинки стали модульная конструкция и рекордная автономность.

Без активного шумоподавления наушники могут работать до 100 часов, а с включенным ANC — до 52 часов при громкости около 50%. Это один из лучших показателей среди Bluetooth-наушников.

Кроме того, Fender Mix оснащены сменным аккумулятором — редким решением для современных моделей. При необходимости наушники можно использовать и по проводу, подключив их через стандартный 3,5-мм аудиокабель.

Поддерживается быстрая зарядка: всего 15 минут у розетки дают около часа прослушивания, а полная зарядка занимает примерно два часа. Отдельный упор сделан на модульность — пользователи смогут заменять отдельные элементы корпуса и настраивать внешний вид наушников под себя.

За качество звука отвечают два 40-мм динамика. Подключение возможно по USB-C и Bluetooth 5.3. Поддерживаются кодеки SBC и AAC, а также LHDC без потерь качества 96 кГц/24 бит и беспроводные режимы LC3 и Auracast с низкой задержкой.

Стоимость Fender Mix составляет $299 (~24 000 рублей). Более подробную информацию о новинке компания планирует раскрыть на выставке CES 2026, которая пройдет с 6 по 9 января.


id·217161·20260103_1851
«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»
Baseus выпустил в России наушники Eli Sport 2, Bass BH1 NC и Bass BH1 Lite
Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?
Razer выпустила игровые девайсы в стиле скина Dragon Lore из Counter-Strike 2
Яндекс анонсировал «умные наушники» со встроенной Алисой
Обзор Commo one 2.0
Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом
Вышли наушники Commo One 2.0: подключаются к двум устройствам и работают во время зарядки
Обзор nothing headphones 1
Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков
Анонс Sennheiser HDB 630 — наушники для аудиофилов с автономностью до 60 часов
Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры