Представлены наушники Xiaomi Buds 4

Кроме смартфонов Xiaomi 13, компания Xiaomi анонсировала TWS-гарнитуру Buds 4 с активным шумоподавлением и поддержкой Hi-Res. Дизайном они сильно напоминают AirPods 3 от Apple.

Новинка получила защиту от воды и пыли по стандарту IP54, а кейс обладатель защитой IPX4 (только брызги).

Вес одного наушника составляет 4,4 г, кейс — 37,7 г. Наушники оснащены графеновыми двойными магнитными динамическими драйверами. Есть активное шумоподавление, «режим прозрачности» и поддержка пространственного звучания. Интересно, что наушники получили сертификацию Hi-Res, так как звук может передаваться с помощью кодека LHDC 5.0. Также поддерживаются SBC и AAC. Версия Bluetooth — 5.3.

Время автономной работы составляет около 6 часов и до 30 часов с зарядным кейсом.

Xiaomi Buds 4 уже продаются в Китае в трёх цветах: чёрный, белый и «зелёная пустыня». Цена составляет 699 юаней.