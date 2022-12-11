Представлены флагманские Xiaomi 13 и 13 Pro на Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi представила свои флагманы Xiaomi 13 и 13 Pro. Процессором для обеих версий служит Snapdragon 8 Gen 2.

Базовый Xiaomi 13 получил 6,36-дюймовый плоский OLED дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная камера тройная: 50-мегапиксельный главный датчик, сверхширокоугольный 12 Мп и телеобъектив 10 Мп. У фронтальной камеры 32 Мп. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч + поддержка 67-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок.

У Xiaomi 13 Pro дисплей изогнутый 6,73-дюймовый OLED LTPO с разрешением 3200 × 1440 пикселей и частотой обновления от 1 до 120 Гц. У основной камеры три датчика по 50 Мп — главный с HyperOIS, сверхширокоугольный и телеобъектив. У фронтальной камеры также 32 Мп. Аккумулятор — 4820 мАч + поддержка 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок.

Оба устройства оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и портом USB Type-C.

Xiaomi 13 и 13 Pro работают с оболочкой MIUI 14 на базе Android 13.

Стоимость в зависимости от конфигураций следующая:

Xiaomi 13, 8/128 ГБ — $575;

Xiaomi 13, 8/256 ГБ — $617;

Xiaomi 13, 12/256 ГБ — $660;

Xiaomi 13, 12/512 ГБ — $719;

Xiaomi 13 Pro, 8/128 Гб — $719;

Xiaomi 13 Pro, 8/256 ГБ — $775;

Xiaomi 13 Pro, 12/256 ГБ — $832;

Xiaomi 13 Pro, 12/512 ГБ — $904.

Предварительные заказы на Xiaomi 13 и 13 Pro запускаются в Китае сегодня. Оба устройства поступят в продажу с 14 декабря. Также сегодня была представлена MIUI 14.