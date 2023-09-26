Представлены глобальные флагманы Xiaomi 13T и Xiaomi 13Т Pro

Сегодня в Берлине состоялась презентация Xiaomi на которой компания показала глобальные версии своих устройств. Главными новинками стали смартфоны Xiaomi 13T и 13Т Pro, которые выглядят идентично, но есть некоторые различая по техническим характеристикам.

Старшая модель Xiaomi 13Т Pro получила флагманскую однокристальную систему Dimensity 9200+ и поддержку сверхбыстрой зарядки на 120 Вт, а камера девайса способна записывать видео в режиме 8К@24fps. Младший Xiaomi 13Т предлагает субфлагманский чип Dimensity 8200 Ultra и быструю зарядку мощностью 67 Вт, а камера из-за ограничений чипсета не поддерживает запись видео в 8К. Все остальные параметры идентичны.

Смартфоны получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 x 1220 точек и частотой обновления 144 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 2880 Гц, а максимальная яркость достигает до 2600 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 20 Мп с диафрагмой f/2.2.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony IMX707 с поддержкой OIS, 1/1,28″, f/1.9;

Телефото на 50 Мп OmniVision OV50D, 1/2,88″, f/1.9, цифровой зум 20х;

Ширик на 12 Мп, 1/3,06″, f/2.2.

Из прочего, новинки получили Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, ИК-порт, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68, порт USB-C и линейный вибромотор. Девайсы оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и из коробки будут работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14.

В Европе Xiaomi 13T и 13Т Pro будут доступны для предзаказа с сегодняшнего дня по следующим ценам:

Xiaomi 13T (8/256 ГБ) — 649 евро (66 250 ₽)

Xiaomi 13T Pro (12/256 ГБ) — 799 евро (81 500 ₽)

Xiaomi 13T Pro (16/512 ГБ) — 899 евро (91 750 ₽)

Xiaomi 13T Pro (16/1024 ГБ) — 999 евро (101 950 ₽).