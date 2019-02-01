Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со скрытой камерой в дисплее

Компания ZTE официально представила первый в мире смартфон со скрытой камерой под экраном под названием Axon 20 5G.

Особенностью новинки является скрытая фронтальная камера, которая находится под дисплеем и еле заметна человеческому глазу. Таким образом вид смартфона не портится чёлками, дырками и прочими изменениями в экране.

Смартфон получил 6,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Сама камера спрятана в матрицу повышенной прозрачности, которая подстраивается под действующий цвет и яркость дисплея. Основная камера оснащена модулями с разрешением на 64, 8, 2 и 2 МП.

За работу аппарата отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 765G и 6/8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 128/256 ГБ флеш-памяти.

Толщина корпуса ZTE Axon 20 5G составляет всего 7,98 мм при весе в 198 грамм. Также есть стереодинамики с эффектом объёмного звучания. Такая толщина не сильно сказалась на батарее, которая равна 4220 мАч с поддержкой 30-Вт быстрой зарядкой.

Стоимость ZTE Axon 20 5G начинается от $322 в базовой модификации и $410 за топовую комплектацию. В продаже новинка появится с 10 сентября.