Представлены игровые смартфоны Red Magic 11S Pro и 11S Pro+

Nubia представила в Китае игровые смартфоны Red Magic 11S Pro и Red Magic 11S Pro+. Ключевой особенностью новинок стал чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version — разогнанная версия 8 Elite Gen 5 с частотой до 4,74 ГГц вместо 4,6 ГГц.

Смартфоны получили 6,85-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 2688×1216 пикселей, частотой 144 Гц и тачем 3000 Гц. На задней панели расположились 50-Мп основная камера и 50-Мп ширик, а под дисплеем — 16-Мп фронталка.

Автономность 11S Pro обеспечивает аккумулятор на 8000 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт. А 11S Pro+ получил батарею 7500 мАч, но с 120-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обходной зарядками.

Производитель слегка переработал дизайн задних панелей устройств. Например, у 11S Pro+ появилась подсветка в виде кольцевого контура под крышкой, визуально имитирующего циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Кроме того, заявлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики, 3.5-мм аудиоразъем и водозащита IPx8.

В сравнении с прошлым поколением цены выросли на 500 юаней. Базовая версия Red Magic 11S Pro стартует от 5499 юаней (~59 000 рублей), а Red Magic 11S Pro+ — от 6199 юаней (~66 600 рублей).