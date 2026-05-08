Red Magic 11S Pro готовится к выходу — игрофон на разогнанном Snapdragon 8 Elite Gen 5

Nubia официально объявила о скором выходе игрового смартфона Red Magic 11S Pro. Характеристики новинки пока держатся в секрете.
По слухам, устройство получит разогнанную версию процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. В остальном модель будет близка к ранее представленным Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+.
Судя по опубликованному постеру, смартфон сохранит фирменную систему активного охлаждения — комбинацию встроенной турбины и жидкостного теплоотводящего контура.
Ожидается, что официальная презентация состоится 18 мая. Вместе со смартфоном компания также планирует представить игровой планшет Red Magic Gaming Pad 5 Pro.