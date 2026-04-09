Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками

Nubia настроила игровые смартфоны Red Magic 11 Pro так, чтобы они переходили в максимально производительный режим в бенчмарках, выдавая большее количество баллов. На это обратил внимание японский блогер, пишет Android Authority.

Выяснилось, что если переименовать APK-файл бенчмарка 3DMark так, чтобы система не распознавала его как тест производительности, то смартфоны выдают заметно меньше баллов, чем в обычной версии того же бенчмарка.

После публикации этих данных разработчики 3DMark исключили серию Red Magic 11 Pro из рейтинга лидеров, так как «производитель не соблюдает правила тестирования».

Nubia заявила, что смартфоны изначально ориентированы на высокую производительность в ресурсоемких сценариях — прежде всего в играх. Производитель отметил наличие различных режимов работы, включая «Режим Diablo», который предназначен для максимальной производительности в требовательных условиях. При этом главная цель — баланс производительности, энергопотребления и теплоотвода, а также обеспечение плавной и стабильной работы.

«Что касается бенчмаркинга, мы рассматриваем его как индикатор потенциальной производительности устройства в контролируемых условиях высокой нагрузки. Результаты производительности могут варьироваться в зависимости от настроек системы, сценариев использования и факторов окружающей среды», — Nubia.

Таким образом, компания подтвердила, что производительность устройств в бенчмарках действительно выше, чем в реальных условиях. Но тогда встает вопрос: насколько правильно использовать результаты тестов производительности в рекламных материалах при целенаправленном повышении мощности именно в бенчмарках?