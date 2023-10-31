Представлен смартфон Huawei Nova 11 SE: тонкий корпус и OLED-дисплей

Huawei без лишнего шума представила смартфон Nova 11 SE, который просто появился в официальном интернет-магазине компании. Новинка получила тонкий корпус толщиною всего 7,39 мм и предлагается в трёх цветовых исполнениях — чёрном, белом и зелёном цвете.

Гаджет получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, тач 270 Гц, соотношение сторон составляет 20:9.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32 Мп с диафрагмой f/2.45 и поддержкой записи видео Full HD.

Основной блок камер оснащён тремя сенсорами, из которых: главный на 108 Мп размером 1/1,67″ с диафрагмой f/1.9, два других — сверхширик на 8 Мп (f/2.2) с углом захвата 112 градусов и макро на 2 Мп (f/2.4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 680. На выбор пользователю доступны 256 или 512 Гб хранилища, объём оперативной памяти, производитель не указал.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки Super Fast Charge Turbo мощностью 66 Вт, которая по словам производителя, может восполнить заряд АКБ с 0 до 100% за 32 минуты.

Из прочего, девайс получил поддержку 4G-сетей (Dual Sim), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Beidou, сканер отпечатка пальца и порт USB-C версии 2.0. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе HarmonyOS 4. Габариты смартфона составляют: 162,39 x 75,47 x 7,39 мм, масса — 186 г.

В Китае Huawei Nova 11 SE уже доступен для предзаказа по цене 1999 юаней (25 850 ₽) за версию с 256 Гб памяти и 2199 юаней (27 950 ₽) за вариант с 512 Гб хранилища. Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.