Представлен Punkt. MC02 – самый защищенный смартфон в мире, но с ОС по подписке

Компания Punkt. представила свой первый смартфон MC02, который является первым швейцарским смартфоном с собственной операционной системой. По словам производителя, MC02 – «первый в мире смартфон, который действительно оставляет контроль за тобой».

MC02 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей (60 Гц, 400 нит), процессором MediaTek Dimensity 900, 6 ГБ ОЗУ LPDDR5 и внутренним накопителем объемом 128 ГБ, с возможностью расширения с помощью microSD.

Смартфон имеет основную камеру на 64 Мп, ультраширокоугольную на 8 Мп, фронтальную на 24 Мп и 2-мегапиксельный модуль для макросъемки. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю 18-ваттную зарядку, как проводную, так и беспроводную. Устройство также имеет 5G, Bluetooth 5.2, NFC и аудиоразъем.

Устройство работает на собственной операционной системе ApostrophyOS, разработанной на базе Android Open Source Project (AOSP). Она включает в себя ряд функций для защиты личных данных, включая встроенный VPN и предустановленные безопасные приложения. Punkt. обещает, что все пользовательские данные будут храниться в соответствии со стандартами GDPR, HIPPA и PCI.

ApostrophyOS может оценивать безопасность устанавливаемых приложений и оценивать риски заражения вирусами при загрузке файлов из интернета. ОС также отслеживает влияние использования смартфона на окружающую среду.

MC02 будет стоить в Швейцарии 699 франков (~70900 рублей), а использование ApostrophyOS потребует подписки в 15 франков (1500 рублей) в месяц. Да, за ОС придется платить, однако, по словам разработчиков, это оправдано высоким уровнем безопасности системы и отсутствием рекламы.