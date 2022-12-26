Представлен планшет Honor Pad V8 Pro с экраном 144 Гц и процессором Dimensity 8100

В Китае стартовали продажи Honor Pad V8 Pro. Устройство дебютировало вместе со смартфоном Honor 80 GT. Планшет получил премиальные характеристики, включая высокую частоту обновления экрана, новый процессор Dimensity и большой ёмкости аккумулятор.

В Honor Pad V8 Pro установлен 12,1-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2.5K, яркостью 600 нит и тонкими рамками вокруг экрана. Он является первым в мире планшетом с адаптивной частотой обновления 144 Гц и сертификацией IMAX Enhanced, которая позволит пользователям транслировать фильмы IMAX Enhanced. Кроме того, у него имеется технология защиты глаз от естественного света. Для меломанов устройство оснастили восемью динамиками, обеспечивающими насыщенное звучание.

Honor Pad V8 Pro снабжён модулем камеры в форме таблетки на задней панели на основе 13-мегапиксельного сенсора в паре со светодиодной вспышкой. На передней панели расположена 5-МП фронтальная камера. Девайс совместим с пером Magic Pencil 3 и клавиатурой Smart Touch.

В основе Honor Pad V8 Pro лежит процессор MediaTek Dimensity 8100. Планшет оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Энергоснабжение планшета обеспечивает аккумулятор емкостью 10050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 35 Вт. Гаджет работает под управлением операционной системы MagicOS 7.0 прямо из коробки. Из беспроводных возможностей планшет может похвастаться наличием WiFi и Bluetooth 5.2.

Honor Pad V8 Pro предлагается в цветах Star Grey, Burning Orange и Clear Sky Blue. Стоимость планшета начинается с 2599 юаней (~373 долларов) за вариант с 8 ГБ + 128 ГБ памяти. Конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ будет продаваться за 2899 юаней (~416 долларов), а 12 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней (~473 доллара) соответственно. Предварительные заказы на планшет уже открыты, а продажи начнутся с 30 декабря.