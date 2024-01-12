Представлен кассетный ретро-плеер FiiO CP13 в стиле легендарного Sony Walkman 1979 года

На выставке CES 2024 компания Fiio представила уникальное устройство — кассетный плеер CP13, выполненный в современном дизайне, но вдохновленный Sony Walkman 1979 года. Он способен воспроизводить те самые кассеты из детства.

Интерес к кассетам возродился после релиза саундтрека к первым «Стражам Галактики». С тех пор они снова стали популярными как среди молодежи, так и среди тех, кто помнит их с давних времен.

Fiio создала стильный плеер, который передает привет из прошлого. Устройство оснащено портом USB-C для зарядки, обеспечивает до 15 часов работы и имеет традиционное управление. Подключение наушников возможно только через 3,5-мм разъем. Других современных технологий плеер лишен.

Устройство будет доступно для покупки в начале марта за $165 (~14 700 рублей).