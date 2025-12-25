Звук назвал главных артистов, треки и подкасты 2025 года

Музыкальный сервис Звук опубликовал итоги 2025 года, рассказав, какую музыку, подкасты и аудиокниги чаще всего выбирали россияне. В отчёт вошли самые популярные артисты, треки и форматы контента, а также отдельный рейтинг предпочтений разных поколений слушателей .

Главным артистом года стал Ваня Дмитриенко, который также победил в номинации «Фит года» с треком «Силуэт», записанным совместно с Анной Пересильд. Самой прослушиваемой исполнительницей стала ANNA ASTI, а среди групп лидировали «Бонд с кнопкой». Треком года признали «Наследство» от Icegergert и SKY RAE, альбомом — «BRATLAND» MACAN. По количеству попаданий в чарты чаще других фигурировал Баста.

Отдельно в сервисе отметили «любимок поколений». Альфа-поколение чаще всего слушало madk1d, зумеры — Icegergert, а миллениалы — FEDUK. Одним из самых обсуждаемых музыкальных событий года стал камбэк Татьяны Булановой, которая неожиданно привлекла внимание молодой аудитории.

Помимо музыки, в 2025 году заметно вырос интерес к подкастам и аудиокнигам. Самым популярным подкастом стал проект «10 глупых вопросов», а второе и третье места заняли тру-крайм форматы «Дневники Лоры Палны» и «Тут такое дело».

Среди аудиокниг лидером оказался фэнтези-роман Пенна Коула «Искра вечного пламени», также в топ вошли произведения Евгения Гришковца и Яны Вагнер.

Звук также напомнил, что пользователи могут посмотреть персональные итоги года: узнать количество часов прослушивания, любимых артистов и жанры, а также получить индивидуальный плейлист с главными треками 2025 года.