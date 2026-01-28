По данным «Звука»: что слушали россияне в Новый год

Музыкальный сервис «Звук» проанализировал прослушивания пользователей в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и составил рейтинг популярных треков, артистов и альбомов новогодних праздников.

Самые популярные треки январских каникул:

«Под Новый Год» — Betsy, Ded M

«Базовый минимум» — Sabi, MIA BOYKA

«Новогодняя» — Дискотека Авария

«Матушка» — Татьяна Куртукова

«Ворона» — Кэнни, МС Дымка

«БАНК» — Icegergert, Zivert

«Расскажи, Снегурочка» — Sasha Komovich

«Танцпол везде» — Анна Немченко

Что включали под бой курантов:

Период прослушиваний: 23:55–00:05

«Новогодняя» — Дискотека Авария

«Под Новый Год» — Betsy, Ded M

«Звенит январская вьюга» — ANNA ASTI

Last Christmas — Wham!

«Новогодняя песня» — The Limba, JONY, Егор Крид, А4

Государственный гимн Российской Федерации

Артисты с наибольшим числом прослушиваний:

ANNA ASTI

Zivert

Руки вверх!

Татьяна Куртукова

Альбомы, которые включали чаще всего:

«Новогодние песни из любимых кинофильмов»

«Чайковский: Щелкунчик, соч. 71» — Геннадий Рождественский, Оркестр Большого театра

«Русская 30-ка хитов 18»

«Цветняшных снов!» — Цветняшки

Так выглядели музыкальные предпочтения россиян в новогодние каникулы начала 2026 года.