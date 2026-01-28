По данным «Звука»: что слушали россияне в Новый год | The GEEK
По данным «Звука»: что слушали россияне в Новый год

Музыкальный сервис «Звук» проанализировал прослушивания пользователей в период новогодних праздников и опубликовал рейтинг самых популярных треков.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:25

Музыкальный сервис «Звук» проанализировал прослушивания пользователей в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и составил рейтинг популярных треков, артистов и альбомов новогодних праздников.

Самые популярные треки январских каникул:

  • «Под Новый Год» — Betsy, Ded M
  • «Базовый минимум» — Sabi, MIA BOYKA
  • «Новогодняя» — Дискотека Авария
  • «Матушка» — Татьяна Куртукова
  • «Ворона» — Кэнни, МС Дымка
  • «БАНК» — Icegergert, Zivert
  • «Расскажи, Снегурочка» — Sasha Komovich
  • «Танцпол везде» — Анна Немченко

Что включали под бой курантов:

Период прослушиваний: 23:55–00:05

  • «Новогодняя» — Дискотека Авария
  • «Под Новый Год» — Betsy, Ded M
  • «Звенит январская вьюга» — ANNA ASTI
  • Last Christmas — Wham!
  • «Новогодняя песня» — The Limba, JONY, Егор Крид, А4
  • Государственный гимн Российской Федерации

Артисты с наибольшим числом прослушиваний:

  • ANNA ASTI
  • Zivert
  • Руки вверх!
  • Татьяна Куртукова

Альбомы, которые включали чаще всего:

  • «Новогодние песни из любимых кинофильмов»
  • «Чайковский: Щелкунчик, соч. 71» — Геннадий Рождественский, Оркестр Большого театра
  • «Русская 30-ка хитов 18»
  • «Цветняшных снов!» — Цветняшки

Так выглядели музыкальные предпочтения россиян в новогодние каникулы начала 2026 года.

