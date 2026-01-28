По данным «Звука»: что слушали россияне в Новый год

Музыкальный сервис «Звук» проанализировал прослушивания пользователей в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и составил рейтинг популярных треков, артистов и альбомов новогодних праздников.
Самые популярные треки январских каникул:
- «Под Новый Год» — Betsy, Ded M
- «Базовый минимум» — Sabi, MIA BOYKA
- «Новогодняя» — Дискотека Авария
- «Матушка» — Татьяна Куртукова
- «Ворона» — Кэнни, МС Дымка
- «БАНК» — Icegergert, Zivert
- «Расскажи, Снегурочка» — Sasha Komovich
- «Танцпол везде» — Анна Немченко
Что включали под бой курантов:
Период прослушиваний: 23:55–00:05
- «Новогодняя» — Дискотека Авария
- «Под Новый Год» — Betsy, Ded M
- «Звенит январская вьюга» — ANNA ASTI
- Last Christmas — Wham!
- «Новогодняя песня» — The Limba, JONY, Егор Крид, А4
- Государственный гимн Российской Федерации
Артисты с наибольшим числом прослушиваний:
- ANNA ASTI
- Zivert
- Руки вверх!
- Татьяна Куртукова
Альбомы, которые включали чаще всего:
- «Новогодние песни из любимых кинофильмов»
- «Чайковский: Щелкунчик, соч. 71» — Геннадий Рождественский, Оркестр Большого театра
- «Русская 30-ка хитов 18»
- «Цветняшных снов!» — Цветняшки
Так выглядели музыкальные предпочтения россиян в новогодние каникулы начала 2026 года.
